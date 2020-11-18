حماد: المردود غير مرضٍ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال محمد حماد مشرف منتخبنا الوطني إن مردود الأبيض حتى الآن في المباريات الودية التي لعبها غير مرضٍ، مضيفاً: ستكون هناك جلسة للجنة المنتخبات مع المدرب الكولومبي خورخي بينتو لإعادة تقييم الفريق في المرحلة الماضية سعياً لتدارك أية سلبيات تحد من طموح المنتخب خلال الفترة المقبلة، قبل استكمال التصفيات الآسيوية المشتركة في مارس المقبل.

وعن نتيجة مباراة الأبيض أمام البحرين يقول محمد حماد: «المباراة جاءت أشبه باللقاءات الرسمية من حيث القوة والندية والتنافس والحماس، أدى لاعبو المنتخب الشوط الأول بشكل جيد، وحدثت عدة أخطاء في الشوط الثاني أدت إلى خسارة نتيجة المباراة».

وأشار مشرف الأبيض إلى أن الفريق في مرحلة إعداد وتجهيز، والكل يجتهد في عمله سعياً للظهور المشرف، وبالطبع كل عمل تكون له إيجابيات وسلبيات، مضيفاً: «علينا التوقف بعد كل محطة من أجل تقييم الموقف وتعزيز الإيجابيات وتدارك السلبيات، وهذا ما سوف يحدث خلال الأيام المقبلة.

وعن خيارات المدرب بينتو من اللاعبين يقول محمد حماد: نحن نحترم اختيارات المدرب من اللاعبين، وهذه الخيارات تم عرضها على لجنة المنتخبات واعتمادها، وإذا كانت هناك أية ملاحظات من قبل الجماهير المحبة للفريق فستكون على طاولة نقاش لجنة المنتخبات في اجتماعها المقبل لتقييم الموقف، نحن نرحب بالنقد لكونه سبيلنا لتدارك أية ملاحظات قبل استكمال التصفيات.

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