«تويتر» الفجيرة: «يعيشك برشا يالعربي»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

احتفل موقع نادي الفجيرة الرسمي على «تويتر» بتألق لاعبه التونسي فراس بالعربي صاحب الـ 24 عاماً، القادم من فريق النجم الساحلي، واضعاً صورة له مع عبارة بالمحلية التونسية «يعيشك برشا يالعربي».

وكان فريق الفجيرة قد وجد ضالته في لاعبه والذي بات يمثل أيقونة فريقه، لا سيما وأنه عشق اللعب مع «الذئاب» منذ اللحظات الأولى

وذلك ما أظهره بالعربي بالفعل، من أداء ومستوىً خلال المباريات القليلة التي لعبها حتى الآن مع فريقه، وآخرها تألقه الكبير أمام فريق عجمان في إياب كأس الخليج العربي قبل عدة أيامـ والتي انتهت لمصلحة الفجيرة بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل الفريق إلى ربع نهائي المسابقة وملاقاة النصر في يناير المقبل.

وكان بالعربي قد فتح باب التأهل لفريقه، عندما أدرك هدف التعادل للفجيرة أمام عجمان بعد تسديده للضربة الحرة الثابتة التي خدع بها حائط الصد، ولعبها أرضية زاحفة لم يرها حارس عجمان علي الحوسني إلا وهي تعانق الشباك.

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