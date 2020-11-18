سلطان القاسمي يوجه بإنشاء نادي الشارقة لسباقات الهجن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2020 بشأن إنشاء نادي الشارقة لسباقات الهجن.

ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بشؤون سباقات الهجن يُسمى «نادي الشارقة لسباقات الهجن» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الذيد، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن ينشئ فروعاً له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف النادي إلى الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بسباقات الهجن والتوعية المجتمعية بأهمية وتعزيز ممارستها، وذلك من خلال بيئة رياضية محفزة تساهم في تطويرها، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال سباقات الهجن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2020م بشأن تنظيم نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بالشؤون الرياضية والثقافية والمجتمعية لذوي الإعاقة يُسمّى «نادي الثقة للمعاقين» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن تُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف النادي إلى نشر ثقافة ممارسة رياضة ذوي الإعاقة وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز ممارستها والإسهام في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي ينظمها النادي. وتعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضة ذوي الإعاقة على المستوى الداخلي والخارجي للدولة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 2020 م بشأن تنظيم نادي خورفكان للمعاقين.

ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بالشؤون الرياضية والثقافية والمجتمعية لذوي الإعاقة يُسمّى «نادي خورفكان للمعاقين» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع مجلس الشارقة الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة خورفكان، ويجوز بقرار من مجلس الشارقة الرياضي بناءً على طلب رئيس المجلس أن تُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

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