منتخبات آسيا: شكراً للإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر رؤساء اتحادات طاجيكستان وسوريا ولبنان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات واتحاد كرة القدم على مبادرة استضافة منتخباتهم التي تستعد للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، مؤكدين أن الإمارات معروفة بعملها الإنساني، الذي لم يقتصر على المنطقة إنما امتد إلى كل أرجاء العالم، وكان له أثر إيجابي لدى كل شعوب العالم.

وقال العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم إن المبادرة ليست غريبة على دولة الإمارات المعروفة بمبادراتها المختلفة، فنحن بالاتحاد السوري لكرة القدم لدينا تجربة إيجابية واستفدنا كثيراً من هذه المبادرات ونشعر بالراحة والاطمئنان بالتواجد في الإمارات.

حيث سبق وأن استضاف اتحاد الإمارات لكرة القدم العديد من مباريات الأندية السورية في كأس الاتحاد الآسيوي، وكذلك هو الحال للمنتخب السوري الذي يخوض مبارياته في التصفيات بأرض الإمارات.

وتقدم المهندس هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم بالشكر والتقدير إلى الدولة على استضافتها لمعسكر المنتخب اللبناني، وهي مبادرة تعكس العلاقة الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن معسكر المنتخب اللبناني في الإمارات سيساهم في تحضيره بشكل مثالي للتصفيات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان هذه الفترة.

وتوجهت أيضاً اتحادات البحرين والعراق والأردن وأوزبكستان بالشكر إلى دولة الإمارات واتحاد كرة القدم على كافة التسهيلات التي قدمها لبعثات منتخباتهم لأداء معسكراتهم وخوض مبارياتهم الدولية الودية.

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