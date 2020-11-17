طاقم تحكيم إماراتي لمباراة بيرث وشنغهاي غداً

المصدر: دبي- العوضي النمر

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتي مكون من الدوليين محمد عبد الله حسن ومساعديه محمد أحمد وحسن المهري والحكم الرابع الدكتور عمار الجنيبي، لإدارة مباراة بيرث جلوري الأسترالي وشنغهاي شنهوا الصيني والتي ستقام بينهما مساء غدٍ الأربعاء في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لشرق القارة والتي ستنطلق غدا في الدوحة وتستمر حتى 19 ديسمبر القادم.

يعتبر محمد عبد الله وطاقمه التحكيمي من الحكام المتميزين في القارة الصفراء وسبق لهم وشاركوا في إدارة منافسات كأس العالم 2020 في روسيا، ونهايات كأس آسيا عدة مرات، مما أكسبهم خبرات متراكمة جعلتهم يتميزون في إدارة المباريات الدولية والقارية.

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