اختبار صعب لكايو كانيدو في مواجهة فريقه السابق

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يواجه كايو كانيدو، مهاجم نادي العين، اختباراً صعباً يوم الجمعة عندما يلتقي العين مع مضيفه الوصل على ملعب الأخير لحساب الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، وسيتعين على اللاعب الذي يلعب ضد فريقه السابق قيادة هجوم العين في حال تعذر على زميله التوغولى لابا كودجو اللحاق بالمواجهة بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام مصر مساء اليوم ضمن كأس أفريقيا، وعليه إثبات وجوده وتأكيد جدارته باللعب في مركز المهاجم الصريح، خصوصا بعد تصريحات سابقة له أكد خلالها أن عدم ظهوره بالمستوى المأمول سببه عدم توظيفه في مركزه الأساسي.

ومنذ تعاقده مع العين في يوليو من العام الماضي شارك كايو كانيدو بالقميص البنفسجي في 32 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 7، وتعرض لانتقادات من قبل جماهير العين، كما أثار استغراب الشارع الرياضي لظهوره بمستوى أقل كثيراً مما كان عليه في فريقه السابق الوصل، وتعتبر المواجهة المرتقبة يوم الجمعة بمثابة فرصة سانحة للاعب للعودة إلى سابق مستواه خصوصاً وأن الفريق البنفسجي سيعتمد عليه بنسبة كبيرة لقيادة الهجوم.

ويأمل العين في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب فهود زعبيل لتعزيز حظوظه في المنافسة على الصدارة بعد أن صعد للمركز السادس عقب فوزه بالجولة السابقة على ضيفه الظفرة 4-1 ليرفع رصيده إلى (8 نقاط) بفارق الأهداف عن الجزيرة السابع بنفس الرصيد، ويتفوق العين على الوصل خلال عهد الاحتراف إذ حقق الفوز عليه 17 مرة مقابل فوزين فقط للأخير، فيما حضر التعادل بينهما في 5 مناسبات.

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