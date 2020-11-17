الظفرة يفقد 3 عناصر مؤثرة أمام خورفكان في دوري الخليج العربي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

يفقد الظفرة 3 عناصر أساسية ومؤثرة في مباراته أمام ضيفه خورفكان يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، بغياب سلطان الغافري، مسعود سليمان، عمران الجساسي بسبب الإصابة، ما أربك حسابات الجهاز الفني الذي فقد في الجولات الماضية مجموعة كبيرة من لاعبيه نتيجة تعدد وتنوع الإصابات.

ويعاني الثلاثي الذي يؤدي مهاما مؤثرة في التشكيلة من إصابات عضلية، بدأت بإصابة سلطان الغافري في مباراة العين بالجولة الخامسة من الدوري، فيما تجددت إصابة مسعود سليمان أمام الشارقة في الجولة الرابعة بعد 10 دقائق من دخوله أرضية الملعب، وانضم إليهما عمران الجساسي الذي كان قد تعرض للإصابة أمام شباب الأهلي في المباراة السابقة بمنافسة كأس الخليج العربي، وخضع اللاعب لفحوصات طبية بينت أنه يعاني من إصابة عضلية.

وأكد فهد بن عمر أخصائي العلاج الطبيعي أن غياب الثلاثي سيتواصل حتى مباراة الفريق امام اتحاد كلباء في الجولة السادسة مع وجود إحتمال بشفاء مسعود سليمان قبل اللقاء، مبينا أن الإصابات العضلية تتطلب الراحة وعدم الضغط حتى لاتتفاقم.

وبالمقابل يسترد الفريق جهود مهاجمه البرازيلي دينلسون بيريرا بعد شفائه من الإصابة التي أدت إلى غياب عن المباراتين السابقتين، بجانب عودة خالد بطي الذي غاب عن الجولات الخمس الماضية في الدوري لعامل الإصابة، مع عودة مسلم فايز الذي شكا من إصابة خفيفة غاب على إثرها من مباراة شباب الأهلي.

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