علي عباس: اختيارات بينتو صحيحة للوصول إلى المونديال

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أوضح علي عباس لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق، أن قائمة الكولومبي خورخي لويس بينتو مدرب المنتخب الوطني، تخضع لاختيارات فنية وهي صحيحة إذا كان هدف الأبيض في المرحلة المقبلة هو التأهل إلى مونديال 2022، داعياً في الوقت نفسه اتحاد الكرة للإعلان عن أهداف المنتخب حتى يعرف الشارع الرياضي المطلوب من المدرب في هذه الفترة، وقال:

في حال كان الهدف هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم فإن اختيارات المدرب بينتو صحيحة، لأن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرة، كنت أتمنى فقط ضم إسماعيل مطر للقائمة، وبالفعل واجه بينتو بعض الانتقادات حول قائمة المنتخب الوطني الجديدة خاصة لعدم ضمها نجم الوحدة، ولكن إذا كان الهدف هو بناء منتخب والتفكير في مرحلة ما بعد مونديال 2022، فإن الاختيارات الحالية تحتاج إلى مراجعة والاعتماد على 80% على لاعبي المنتخب الأولمبي.

وأضاف: سيكون موقفنا محرجاً إذا ما خرجنا من تصفيات المونديال، أمامنا 4 مباريات منها 3 على أرضنا يجب الفوز فيها، وبالتالي أعتقد أن اختيارات بينتو لهذه المرحلة صحيحة وعلينا جميعا دعمه حتى يستثمر منتخبنا كل الفرص المتاحة، الأمل قائم ولدينا الإمكانات.

ترشيح

كما رشح علي عباس، أربعة أندية للمنافسة على لقب الدوري وهي: الشارقة وشباب الأهلي والعين والنصر، موضحاً أن الشارقة يتميز بالاستقرار، وشباب الأهلي يضم لاعبين أصحاب خبرة وقادر على العودة والمنافسة بقوة على اللقب والأمر نفسه ينطبق على العين، أما النصر فمتعطش للبطولات.

وأكد لاعب النصر الأسبق، أن عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، والكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر، أفضل مدربين في الجولات الخمس الماضية من دوري الخليج العربي.

وعن اللاعبين الأجانب الأكثر تألقاً حتى الآن، صرح علي عباس أن الثلاثي المكون من البرازيلي ايغور كورنادو لاعب الشارقة، وريان مينديز لاعب منتخب الرأس الأخضر والنصر، والأوزبكي عزيز جانييف لاعب شباب الأهلي برزوا بشكل لافت ومن جانب المواطنين تألق عبد الله رمضان لاعب الجزيرة.

كما عبر عن تفاؤله بقدرة فريقه السابق النصر بتحقيق أكثر من إنجاز في الموسم الحالي، خصوصاً أنه تخلّص من مشكلة المواسم السابقة وهي تعثره أمام الفرق الصغيرة.

وأكد لاعب منتخب الإمارات السابق، أن النصر يحسب لإدارته عدم إطلاق الوعود بالفوز بلقب الدوري والعمل في هدوء، كما أن تصريحات اللاعبين تتسم بالتوازن دون ضغوط.

ونوه علي عباس، إلى أن كرونوسلاف يورتشيتش مدرب جيد يحتاج إلى الثقة ودعمه وأن التشكيك في قدراته وانتقاده بسبب حماسه الهدف من ورائها التشويش على الفريق وإرباكه.

مواجهة

وقلل علي عباس من أهمية مواجهة الشارقة والنصر في الجولة المقبلة على مسيرة الفريقين، مؤكداً أن المشوار طويل وأن خسارة مباراة لا تعني خسارة المنافسة لأن الوصول إلى اللقب يحتاج إلى النفس الطويل وليس جولة واحدة، وأوضح: ربط مصير الفريقين بهذه المباراة كلام «فاضي»، المشوار طويل وفرص التدارك عديدة أمامهما، والفريق البطل يجب أن يتحلى بالصبر، موضحاً، الشارقة تحت ضغوط أكثر من النصر لأنه حامل اللقب.

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