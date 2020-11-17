صالح إسماعيل: هدف بني ياس أحد مراكز المقدمة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس، المشرف العام على الفريق الأول، أن بني ياس طموحه التواجد في مراكز المقدمة الموسم الحالي ومواصلة تقديم العروض القوية التي ظهر عليها الفريق منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أن التراجع في آخر مباراتين في دوري الخليج العربي بالخسارة أمام الجزيرة والتعادل مع عجمان بعد الفوز في أول ثلاث مباريات على التوالي مجرد كبوة والفريق قادر على تخطيها.

وقال إسماعيل: الفريق نجح في التأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي بعد تجاوز حتا وهو أمر جيد للغاية ويؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، والمستوى في المباريات الثلاث الأولى في الدوري أثبت الإمكانيات العالية للفريق رغم خسارة 5 نقاط آخر مباراتين إلا أنه يمكن اعتبارها كبوة جواد، بدليل أن السماوي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

تصحيح الأخطاء

وأضاف: الجهاز الفني يسعى باستمرار لتصحيح الأخطاء من مباراة لأخرى وتطوير أداء اللاعبين، وهناك حالة من الاطمئنان في ظل امتلاك الفريق لعناصر مميزة سواء على صعيد المواطنين أو اللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم النادي وأظهروا قدراتهم الجيدة، إلى جانب المدير الفني إيسايلا الذي يقوم بعمل مميز مع الفريق، ونتمنى مواصلة العطاء والأداء التصاعدي في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تواجد الفريق ضمن المربع الذهبي للترتيب الدوري، والتأهل في كأس الخليج العربي يمنحان السماوي دفعة معنوية كبيرة، ليس على مستوى الفريق الأول فقط، وإنما للنادي ككل، ووجود بني ياس في مراكز المقدمة أمر ليس جديداً على الفريق الذي سبق واحتل الوصافة ونافس على الدوري قبل مواسم عدة، إضافة إلى حصوله على بطولة الأندية الخليجية، حيث يعد بني ياس رقماً صعباً بصفة دائمة، والجميع يحسب له ألف حساب.

وأوضح أن الفريق استأنف تدريباته أمس عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين، مشيراً إلى أن قائد الفريق فواز عوانة سيعود إلى الفريق في مباراة اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي بعدما غاب عن المباراة الماضية بسبب شعوره بألم في العضلة الخلفية وفضل الراحة لتفادي تفاقم الإصابة.

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