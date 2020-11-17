اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل فنية لمُقيّمي الحكام

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، ورشة عمل فنية لمُقيّمي الحكام ضمن برنامجها الفني المعتمد من لجنة الحكام، لتطوير عناصر المنظومة التحكيمية الإماراتية.

وتضمن برنامج ورشة العمل التي قدمها أحمد يعقوب، المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، مراجعة تقارير مقيمي قضاة الملاعب الذين كُلفوا بإدارة مباريات الدور الأول «الإياب» لبطولة كأس الخليج العربي التي جرت على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، بالإضافة لبعض الحالات التحكيمية من الجولات الماضية لدوري وكأس الخليج العربي.

وكانت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، قد عقدت يوم السبت الماضي ورشة عمل فنية بمشاركة 20 حكماً واعداً، قدم محاورها صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني وشملت مناقشة حالات شدة المخالفة، وكيفية كتابة تقرير المباراة باللغة الإنجليزية، بالإضافة لاختبارات في اللغة ذاتها.

ويتواصل البرنامج الفني لإدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال شهر نوفمبر الجاري بعقد ورشتي عمل لحكام المراحل السنية إضافة إلى الحكام الواعدين، إلى جانب ثلاثة اجتماعات فنية لحكام الفريق الأول والثاني، بالإضافة لسبعة تجمعات لأداء تدريبات بدنية لحكام الفريق الأول والفريق الثاني والمراحل السنية والحكمات، فيما يشهد نهاية الشهر الجاري عقد دورة الاتحاد الدولي للحكمات، والتي ستقام على مدار يومين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز