مدرب كولومبيا يحذر من وباء «CO - VAR»

وصف البرتغالي كيروش مدرب منتخب كولومبيا، نظام حكم الفيديو المساعد «VAR» بالوباء، مقترحاً تسميته وباء «CO - VAR»، في إشارة إلى فيروس «كوفيد 19»، محذراً من الوباء الجديد، وقال «لا أحد يستطيع فهمه». وجاءت تصريحات كيروش بعد خسارة فريقه أمام أوروغواي صفر ـ 3، بتصفيات المونديال، واكد اعتراضه على قرارات الحكم التي جانبها الصواب رغم وجود «VAR»، مشيراً إلى تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء لفريقه، وهو على بعد 4 أمتار، من الواقعة، في قرار يعد جريمة من وجهة نظره. (بوغوتا - أ ف ب)

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