«الأبيض» يخسر ودية البحرين في 3 دقائق

المصدر: دبي - العوضي النمر

تفوق منتخب البحرين أمس، على منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 3 ـ‏ 1 في المواجهة الدولية الودية القوية، التي أقيمت باستاد زعبيل، وسجل كايو أول أهدافه مع «الأبيض».

وجاء في الدقيقة 33، وأدرك محمد جاسم التعادل للبحرين بالدقيقة 74، وأضاف محمد الرميحي هدفين في 3 دقائق بالدقيقتين 82 و85 بسبب أخطاء دفاعية للاعبينا، وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 التي تستكمل مارس المقبل.

ظهر المنتخبان بمستوى جيد على مدى شوطي المباراة، وتسببت ركلة جزاء احتسبت للبحرين في ارتباك وعدم تركيز من لاعبي الأبيض مما أدى إلى تلك الخسارة. سيطر البحرين على أول 25 دقيقة من الشوط الأول، وهدد مرمى خالد عيسى بعدة كرات خطرة، ولكنه نجح في التصدي لها، وسيطر«الأبيض» على آخر 20 دقيقة من الشوط الأول وتفوق هجومياً مع تحركات جيدة من لاعبي الوسط، خاصة عبد الله رمضان، ما أثمر عن هدف منتخبنا، وجاء عن طريق كايو من عدة تمريرات جيدة آخرها من مبخوت.

وشارك تيغالي مع بداية الشوط الثاني بديلاً لعلي مبخوت، بعد تماثله للشفاء، ومن أول لعبة حدث تدخل قوي مع أحد لاعبي البحرين ما ساهم في توتر تيغالي وارتكابه عدة أخطاء، وشهد الشوط عدة تغييرات لمنتخبنا لتنشيط الأداء، ولكنها جاءت بنتيجة عكسية.

حيث تعددت الأخطاء الدفاعية، وأسفرت عن تسجيل البحرين هدف التعادل عن طريق محمد جاسم في الدقيقة 74 من ركلة جزاء تسبب فيها تيغالي، ثم أضاف محمد الرميحي هدفين على التوالي في الدقيقتين 82 و85، من أخطاء دفاعية منحا الأفضلية للأشقاء.

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