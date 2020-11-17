الإمارات تشارك بمؤتمر اللجان الأولمبية لدول مجموعة العشرين

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

تشارك اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم، بمؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين الذي تنظمه السعودية «افتراضياً».

والذي يقام بالشراكة بين الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية السعودية، تحت عنوان «الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها». ويمثل اللجنة بالمؤتمر محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، والمهندسة عزة بنت سليمان عضو المكتب التنفيذي للجنة، ويترأس المؤتمر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

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