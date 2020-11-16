الأبيض يدفع ثمن ارتباك الدفاع بخسارة ثلاثية من البحرين

المصدر: دبي- العوضي النمر

تفوق منتخب البحرين على الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة القوية الدولية الودية التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد زعبيل في نادي الوصل، سجل للأبيض كايو في أول أهدافه مع الأبيض ق 33 وأدرك محمد جاسم هدف التعادل للبحرين ق 74 ثم أضاف محمد الرميحي هدفين في 3دقائق ق 82 و85 بسبب أخطاء دفاعية.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريقين للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستستكمل بداية من مارس المقبل بعد ان تأجلت بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

وظهر الفريقين بمستوي جيد علي مدي شوطي المباراة، وتسببت ركلة جزاء احتسبت للبحرين في ارتباك وعدم تركيز من لاعبي الأبيض مما أدى إلي تلك النتيجة، وسيطر البحرين على أول 25 دقيقة من الشوط الأول وهدد المرمي بعدة كرات خطرة ونجح خالد عيسى في التصدي لها وسيطر الأبيض على أخر 20 دقيقة، في تفوق هجومي وتحركات جيدة من لاعبي الوسط خاصة عبد الله رمضان، أثمرت عن هدف للأبيض عن طريق كايو من عدة تمريرة جيدة أخرها من مبخوت، ليسجل كايو أول هدف له مع الأبيض.

شارك تيغالي مع بداية الشوط الثاني بديلا لعلي مبخوت، بعد تماثله للشفاء، ومن أول لعبة حدث تدخل قوي مع احد لاعب البحرين علي تيغالي مما ساهم في توتر تيغالي فارتكب عدة أخطاء، كما شهد الشوط عدة تغيرات لتنشيط الأداء ولكن جاءت بنتيجة عكسية حيث تعددت الأخطاء الدفاعية والتي أسفرت عن هدف التعادل للبحرين عن طريق محمد جاسم بعد 47 دقيقة من ركلة جزاء تسبب فيها تيغالي، ثم أضاف محمد الرميحي هدفين علي التوالي في الدقيقتين 82 و85، من أخطاء دفاعية منحا الأفضلية للأشقاء خلال فترات الشوط.

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