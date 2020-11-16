الرقم 5.. مفتاح درع دورينا

وفقاً للأرقام والحقائق، فإن الفريق الذي يحقق الفوز المتتالي بأول 5 جولات من دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، سيكون طريقه سالكاً وبنسبة عالية جداً، نحو الوقوف على منصة التتويج بلقب البطولة، وبما يجعل الرقم 5 مفتاح درع الدوري بامتياز.

«5.. مفتاح درع دوري الإمارات»، حدث هذا في مواسم سابقة مع 4 فرق، شباب الأهلي، والنصر، والوحدة، والوصل، قبل أن ينضم الشارقة إلى القائمة، ويعيد طرح القصة بفصول متجددة بتحقيقه الفوز بأول 5 جولات بصورة متتالية في النسخة الحالية من البطولة.

4 مواسم

الفوز بأول خمس جولات يقود إلى التتويج، حقيقة جسدها فريق شباب الأهلي على أرض الواقع 5 مرات، مع التتويج باللقب في 4 مواسم بفوزه المتتالي بأول 5 جولات من الدوري في مواسم 1974-1975 و1975-1976 و2013-2014 و2015-2016، 2007-2008 في إنجاز غير مسبوق حققه فرسان دبي.

النصر سار على المنوال ذاته في 3 مرات، بفوزه بأول 5 جولات بصورة متتالية، مع إحرازه اللقب في موسمين فقط، 1978-1979 و1985-1986.

فيما لم يتوج بلقب دوري موسم 1986-1987 رغم فوزه بأول خمس جولات بصورة متتالية، بذهاب درع دوري ذلك الموسم إلى فريق الشارقة، في حين، لم يكن الوحدة بعيداً عن ذلك المشهد، فحقق الفوز مرتين بأول 5 جولات بصورة متتالية في موسمي 1998-1999 و2000-2001، مع إحرازه لقب دوري الموسمين، فيما حقق فريق الشباب «السابق» الفوز مرة واحدة بأول 5 جولات بصورة متتالية في موسم، مع إحرازه لقب دوري ذلك الموسم.

منصة التتويج

أما الوصل، فقد بلغ حالات الفوز «الخمسة» بأول 5 جولات لمرة واحدة في دوري موسم 1989-1990، دون الوقوف على منصة التتويج بدرع دوري ذلك الموسم، الذي كان من نصيب فريق شباب الأهلي، ليكون عدد الفرق التي حققت الفوز المتتالي بأول 5 جولات من الدوري العام، 5 فرق، 4 منها حققت الفوز بالدرع.

وفي النسخة الحالية من دوري الخليج العربي للموسم الجاري، يسير فريق الشارقة على الطريق ذاته بتحقيقه الفوز المتتالي بأول 5 جولات في إشارة قوية، ومؤشر أكثر قوة على أنه بات المرشح الأول والأوفر حظاً في إحراز درع دوري الموسم الجاري، رغم حدة المنافسة مع فرق أخرى تتطلع إلى اعتلاء منصة التتويج بكل إصرار وقوة.

مؤشر قوي

وأعرب حسين المنصوري الناشط في مجال الإحصاء والتوثيق الرياضي، عن قناعته بظهور بوادر «حكاية بطل» في الإمارة الباسمة، مستنداً في ذلك إلى حقيقة أن فريق الشارقة قد حقق الفوز بصورة متتالية بأول 5 جولات من دوري الخليج العربي في نسخته الحالية، معتبراً ذلك مؤشراً قوياً جداً على إمكانية حصول الشارقة على الدرع.

ولفت إلى أن 4 من الفرق الخمسة التي حققت الفوز المتتالي في أول 5 جولات من الدوري في المواسم السابقة، خطفت الدرع، مبدياً ارتياحه بتكرار الحالة في النسخة الحالية من دوري الموسم الجاري، مشيراً إلى أن ظهور بوادر البطل بعد أول 5 جولات، لا يعني التأثير السلبي على مسار المنافسة، ومستوى التنافس بين الفرق المشاركة في البطولة.

عوامل عدة

وأشار المنصوري، إلى أن تحقيق أي فريق الفوز بأول 5 جولات من الدوري، يثبت حقيقة وجود عوامل عدة، تضافرت كلها للوصول إلى هذا المستوى منها، جودة التعاقدات مع اللاعبين المحليين أو الأجانب أو من فئة المقيم، ووعي ودعم الإدارات.

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