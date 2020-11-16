«التلميذ يكسب الأستاذ» في دوري «الهواة»

المصدر: متابعة – محمد فضل

لم تخلُ الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم من طرائف تصدرت مشهد الأسبوع الأول الذي أقيمت فيه 5 مباريات انتهت على وقع الفوز.

ونجح التلميذ في الفوز على الأستاذ، في مباراة البطائح والحمرية.

حيث أسند فريق البطائح مهمة الجهاز الفني، بشكل مؤقت إلى المغربي سعيد شخيط مدرب فريق المراحل السنية بالنادي، والذي أحدث مفاجأة الجولة متفوقاً على الخبير التونسي غازي الغرايري المدير الفني لفريق الحمرية، وقاد فريقه للفوز على الحمرية 2 /‏ 1، ولم يفلح الحمرية المدجج بالنجوم في العودة ولو بنقطة التعادل.

سابقة أولى

وفي المقابل خاض التعاون مباراته أمام جاره مسافي في ديربي «رأس الخيمة» بلا مدرب بعد غياب مدربه الوطني عارف شلنك لأسباب «مرضية»، وتقمص مدير الفريق الأول عبد الله الشحي دور المدرب، وأشرف على توجيهات لاعبيه وقام بأداء وظيفته كمشرف إداري ومدرب في آن واحد، في سابقة ربما تعد الأولى في ملاعب «الهواة».

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن مشاركة 5 فرق في رصيد ثلاث نقاط وهي الإمارات ودبا الفجيرة، ودبا الحصن، مسافي، والبطائح، وتميز «الصقور» عنهم بفارق الأهداف.

فيما خسرت فرق الذيد والعروبة ومصفوت والتعاون والحمرية، وحضرت الأهداف في المباريات الخمس للجولة الأولى وبلغت 17 هدفاً، فيما أشهر الحكام 25 بطاقة صفراء، فيما غابت البطاقات الحمراء.

3 لاعبين تربعوا على صدارة الهدافين برصيد هدفين لكل منهم، وهم جاسم النقبي «الحمرية»، وإبراهيما دياكيتي «مسافي»، وديجو داسيلفا «الإمارات».

2 برازيليان هما برونو إدواردو ولويس إدواردو لاعبا دبا الفجيرة، تمكنا من تأمين فوز فريقهما على العروبة بهدفين، وبالتالي كسب الفريق الفجراوي «الديربي» بجدارة.

5 أهداف شهدتها مباراة مصفوت ودبا الحصن، وهي أعلى نسبة أهداف خلال الجولة، وانتهت المباراة بفوز دبا 3 /‏ 2.

نتائج الجولة

الأولىمسافي – التعاون2 / 1

البطائح – الحمرية2 / 1

مصفوت – دبا الحصن2 / 3

الذيد – الإمارات1 / 3

دبا الفجيرة – العروبة2 / 0

مواعيد الجولة الثانية

العروبة x العربي 20 نوفمبر

الإمارات x البطائح 20

نوفمبر الحمرية x دبا الفجيرة 20 نوفمبر

التعاون x مصفوت 21 نوفمبر

دبا الحصن x الذيد21 نوفمبر

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