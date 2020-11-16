أبطال أولمبيون يعسكرون في دبي استعداداً لـ«طوكيو 2020»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أصبحت دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، الوجهة المفضلة للفرق والمنتخبات العالمية لإقامة معسكرات تدريبية وخوض بطولات تنافسية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

فبعد النجاح الكبير في استضافة بطولة دوري الكريكيت الهندي للمحترفين، بمشاركة أقوى 8 فرق تضم نخبة اللاعبين العالميين من مختلف الجنسيات، خاضوا 60 مباراة على أرض الدولة خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 10 نوفمبر، وتواجد 7 منتخبات آسيوية بكرة القدم حالياً لإقامة معسكرات وخوض مباريات استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وكذلك تواجد فريق دراجات إسرائيلي لخوض معسكر تدريبي وجولات سياحية، ونجاح المعسكرات التدريبية الشتوية لأهم الأندية الإنجليزية والألمانية والصينية بكرة القدم.

تستعد دبي لاستضافة المزيد من الرياضيين والمنتخبات خلال الفترة المقبلة في إطار استعداداتهم لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 الذي سيقام صيف العام المقبل بعد تأجيله لمدة عام بسبب جائحة «كوفيد 19».

مميزات

وتتصدر دول أوروبية قائمة الراغبين في إقامة معسكرات تدريبية لرياضييها في دبي للاستفادة من سهولة السفر والتنقل والأجواء الآمنة والمفتوحة لجميع مجالات الحياة وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة، إلى جانب توفر المنشآت الرياضية الحديثة والمتكاملة وفي مقدمتها مجمّع حمدان الرياضي ومجمّع ند الشبا الرياضي والملاعب والأندية لمختلف الرياضات ومراكز الطب الرياضي ومضامير الدراجات الهوائية الآمنة التي تمتد لعشرات الكيلومترات ومعزولة تماماً عن حركة السيارات، إلى جانب الطقس الرائع الذي يتناسب مع أجواء التدريب والخبرات التنظيمية لأبناء الوطن العاملين في القطاع الرياضي.

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