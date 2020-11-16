المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ اتحاد الكرة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، تنفيذ برنامج جرعة لقاح «كوفيد 19» للاعبي الأندية والمنتخبات، ومنتسبي كرة القدم بالدولة، وتلقت الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ولاعبو الفريق الأول، وفريق الرديف بنادي شباب الأهلي، لقاح الفيروس خلال الأيام الماضية.

وأكد محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، أن برنامج اللقاح، يأتي في إطار حرص اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على تنفيذ قرارات الجهات المختصة بالدولة، حفاظاً على سلامة كل أفراد المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت الدولة نموذجاً مشرفاً للتصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، وقال:

برنامج اللقاح، يستهدف تلقي فرق دوري المحترفين والدرجة الأولى والرديف بالأندية، اللقاح، وفق جدول زمني، بدأ بنادي شباب الأهلي، ومستمرون في تنفيذه ضمن أولويات اتحاد الكرة في المحافظة على صحة وسلامة منتسبي الكرة الإماراتية.

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