طائرة «العميد» و«الفرسان» تكسب تحدي «كورونا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كسب فريقا طائرة النصر وشباب الأهلي، أول من أمس، تحدي فيروس «كورونا» بعدما أصرا على إقامة مباراتهما في ضيافة النصر، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، رغم ظهور حالة إيجابية بين اللاعبين، وفي الوقت نفسه تم تأجيل مباراة حتا وبني ياس.

ضمن الجولة نفسها باتفاق الفريقين، بعد ظهور حالة إيجابية واحدة، مع العلم أن البروتوكول الخاص بمباريات الطائرة، يقضي بأن المباراة تقام في موعدها في حالة ظهور حالات إيجابية بحد أقصى 5 لاعبين، أما إذا تجاوزت الحالات الإيجابية هذا العدد، فلا تقام المباراة مع التأكيد على ضرورة إخطار اتحاد الكرة الطائرة، بأي حالات إيجابية.

وأقيمت مباراة «العميد» و«الفرسان» في أجواء رائعة، ونجح النصر في حسمها 3 - 1، ليرد اعتباره من خسارته في نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وهي البطولة التي توّج بها شباب الأهلي.

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