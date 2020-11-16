ربيع «الحصن» يتألق في الأربعين

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل )

يواصل علي ربيع، لاعب فريق الكرة بنادي دبا الحصن والذي يقترب من عامه الأربعين، في فبراير 2021، مشوار التميز، وفاز بجائزة أفضل لاعب خلال مباراة فريقه أمام مصفوت،بدوري الدرجة الأولى والتي انتهت بفوز دبا 3 /‏ 2 وهو الفوز الذي كسر به دبا الحصن مسيرة فريق مصفوت الذي لم يخسر طوال 12 مباراة متتالية،وساهم علي ربيع في الفوز بصناعته هدفاً وإحراز آخر بطريقة رائعة مستمراً في التألق.

وسبق للمخضرم علي ربيع ارتداء ألوان 8 أندية بداية من الرمس مروراً بفرق الإمارات والوصل والشارقة «الشعب سابقاً»، وعجمان والعروبة والحمرية وأخيراً دبا الحصن، ليؤكد اللاعب أن العطاء في الملعب لا يقاس بعامل السن، وأن العمر في قاموسه مجرد رقم.

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