برغش وليوناردو في تشكيلة «الآسيوي»

المصدر: (كوالالمبور - وام)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية في مسابقة دوري الأبطال لكرة القدم لعام 2019، بحسب تصويت الجماهير، وبحسب إحصاءات شركة «أوبتا» المتخصصة في التحليل الرقمي للمباريات، وضمت لاعبين من فريق الوحدة، هما الظهير الأيمن محمد برغش.

ولاعب خط الوسط البرازيلي ليوناردو، وفرض فريق الهلال السعودي حضوره القوي في التشكيلة، من خلال وجود 5 لاعبين في التشكيلة التي اختارتها الجماهير. وحصل برغش على نسبة 62% في تصويت الجماهير، متفوقاً على محمد البريك «الهلال السعودي»، والذي حصل على 37%، وأكد «الآسيوي» أن برغش سجل 3 أهداف، وكان معدل تحويله للتسديدات 75%، ونسبته في التدخلات الصحيحة 73%.

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