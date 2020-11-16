«الأبيض» والبحرين بروفة خليجية في دبي الليلة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

يلتقي في السادسة مساء اليوم باستاد زعبيل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره البحريني في مواجهة دولية ودية قوية، وبروفة خليجية بختام معسكر «الأبيض» في دبي ضمن استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي تستكمل مارس المقبل.

ويسعى «الأبيض» إلى تقديم مستوى أفضل وتلافي الأخطاء الدفاعية، حيث افتقد الفريق خلال ودية طاجيكستان، التجانس بين الخطوط والتمركز الصحيح.

وتشهد المباراة تعديلاً في تشكيلة منتخبنا حيث يشرك المدرب بينتو عدداً من اللاعبين الشباب لمنحهم فرصة الاحتكاك والاستفادة الفنية، أمام منتخب قوي، ومن المتوقع مشاركة تيغالي بعد تماثله للشفاء، ويتبادل اللعب مع علي مبخوت في الهجوم مع الاعتماد على كايو وليما في اللعب بالوسط والأطراف مع استغلال مهاراتهما الفردية في الاختراق والتسديد من خارج المنطقة، لتعزيز القوة الهجومية للفريق

واكد علي سالمين لاعب المنتخب أن المباريات الودية فرصة لتطبيق خطط الجهاز الفني وقال: «الأبيض» قدم مباراة جيدة أمام طاجيكستان وقلب تأخره بهدفين إلى فوز وهو أمر إيجابي ، وقال زميله محمود خميس «قادرون على تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير».

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