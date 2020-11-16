4 انتصارات في دوري السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

حققت فرق البطائح والوحدة وشباب الأهلي والظفرة الفوز في المواجهات الأربع التي أقيمت لحساب المجموعتين الأولى والثانية لمسابقة دوري الإمارات لكرة السلة،.

وجاء فوز البطائح وشباب الأهلي على كل من النصر والوصل، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى، وفاز البطائح على النصر بنتيجة 74 ــــــ 66، فيما فاز شباب الأهلي على الوصل 78 ـــــــ 68، وفي أبوظبي أسفرت نتيجة الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية عن فوز الوحدة على بني ياس 102-101، وفي صالة نادي الجزيرة نجح الظفرة في الفوز على العين 71 ــــــــ 35.

وبنتائج الجولة، تصدر فريق البطائح ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف. وعلى صعيد المجموعة الثانية، اعتلى فريقا الظفرة والوحدة الصدارة برصيد نقطتين لكل منهما.

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