تجديد الشراكة بين «الأولمبياد الخاص» و«الإسعاف الوطني»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

جدد الأولمبياد الخاص الإماراتي والإسعاف الوطني التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية التي أثمرت خلال عامها الأول عن نجاح كبير لعدد من البرامج والمبادرات المشتركة.

وذلك من خلال تمديدها لمدة عامين آخرين. جاء ذلك في اجتماع افتراضي أقيم بين الطرفين تم الاتفاق فيه على مواصلة العمل بأحكام وبنود مذكرة التفاهم التي تم إبرامهما عام 2019 وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك لتمكين فئة أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المشهد الرياضي في الدولة، بتوفير بيئة داعمة للحفاظ على سلامتها أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.

كما وأثمرت الشراكة بين الأولمبياد الخاص والإسعاف الوطني عن إطلاق العديد من المبادرات التوعوية وتوفير البرامج التدريبية الداعمة لأبطال الرياضات الخاصة ومحيطهم امتدت على مدار العام الماضي، وركزت على ترسيخ مبادئ الإسعافات الأولوية والإجراءات المناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ وإصابات الملاعب من خلال تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل الافتراضية المباشرة التي قدمها الإسعاف الوطني للعاملين والمنتسبين للأولمبياد الخاص والأندية والمراكز والأشخاص العاملين في القطاعات الرياضية المعنية بفئات أصحاب الهمم بدولة الإمارات.

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