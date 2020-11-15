اتحاد الكرة يبدأ تنفيذ برنامج اللقاح لأندية الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة تنفيذ برنامج جرعة لقاح "كوفيد-19" للاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية ومنتسبي كرة القدم بالدولة ، حيث تلقت الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبو الفريق الأول وفريق الرديف بنادي شباب الأهلي دبي للقاح الفيروس خلال الأيام الماضية.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أن برنامج اللقاح يأتي في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس الإدارة على تنفيذ قرارات الجهات المختصة بالدولة حفاظاً على سلامة كل أفراد المجتمع ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات نموذجاً مشرفاً للتصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية .

وأضاف بن هزام ، أن برنامج اللقاح يستهدف تلقى الفريق الأول لدوري المحترفين والدرجة الأولى والرديف بأندية الدولة للقاح وفق جدول زمنى محدد ، بدأ بنادي شباب الأهلى خلال الأيام القليلة الماضية ومستمرون في عملية تنفيذه لكافة أندية الدولة ، ضمن أولويات اتحاد الكرة في المحافظة على صحة وسلامة كافة منتسبي نشاط كرة القدم الإماراتية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز