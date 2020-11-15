سعيد عبد الغفار يبحث مع سفيرة مالطا لدى الدولة تطوير العلاقات الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

التقى سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ماريا كاميليري كاليا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، بحضور خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد وذلك في مقر الهيئة بدبي.

تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الرياضية وأوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا ومناقشة القضايا الرياضية على المستوى العالمي وتأثير الأحداث العالمية عليها.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في القطاع الرياضي، مع ضرورة توثيق وتعزيز التعاون المشترك عبر توقيع مذكرة تفاهم.

حضر اللقاء عمر عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية وهدى مطر رئيس قسم العلاقات الخارجية وحسن الرمسي مسؤول البروتوكول والمراسم في الهيئة العامة للرياضة.

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