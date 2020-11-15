استطلاع: 59.6 % «سمعة» جدير بالانضمام إلى «الأبيض»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت نسبة 59.6 % من جملة المشاركين بالتصويت في استطلاع «البيان» الأسبوعي، أن المستوى الذي يقدمه إسماعيل مطر «سمعة»، مع الوحدة، في الموسم الجاري، يؤهله ليكون أحد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مقابل نسبة 40. 4 % أكدوا العكس.

وأثار عدم استدعائه للمعسكر الحالي لـ «الأبيض» في دبي، علامات تعجب كثيرة، في ظل وجود لاعبين يقاربونه في العمر، وتم استدعاؤهم لتمثيل منتخبنا في مباراتي طاجيكستان والبحرين الوديتين.

وجاء تصويت الجماهير عبر موقع «البيان»، رداً على سؤال الاستطلاع «في ظل تألق إسماعيل مطر اللافت مع الوحدة، هل كان يجب استدعاؤه لمعسكر منتخبنا الوطني؟»، وجاءت نسبة المؤيدين لعودة «سمعة» إلى صفوف «الأبيض» 63 % على موقع البيان الإلكتروني، و56.2 % في الحساب الرسمي لـ «البيان» على «تويتر»، ووصلت نسبة عدم المؤيدين 37 % في موقع «البيان»، 43.8 % على «تويتر».

رؤية

رأى عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، أن إسماعيل مطر، تحدث بشكل جيد رداً على عدم استدعائه إلى صفوف منتخبنا الوطني الأول، وجاءت كلماته معبرة عن عقلية احترافية، وأخلاق وخبرة كروية عالية، وقال: السر في عدم استدعاء مطر إلى صفوف «الأبيض»، لا يمكن أن يكشف عنه سوى الكولومبي خورخي بينتو المدير الفني لمنتخبنا، لأنه الوحيد الذي يملك الإجابة.

وأضاف: إذا تحدثنا وفق عطاء اللاعب داخل الملعب منذ بداية الموسم الجاري، ووفق الأرقام والإحصاءات، فإن إسماعيل مطر يستحق أن يكون لاعباً في المنتخب، ولكن ليس كل من يجيد داخل الملعب، يجد مكاناً داخل تشكيلة مدرب منتخب بلاده، لعدة أسباب، أهمها رؤية وفكر المدرب نفسه، وربما يكون اللاعب، رغم تألقه، ليس له دور في فكر المدرب.

احتمال

وتابع: يوجد احتمال أن المدرب يضع إسماعيل مطر في مخططه النهائي للقائمة التي ينوي اختيارها، ولأنه مطمئن للمستوى الذي يقدمه اللاعب، لا يفكر في استدعائه حالياً، لكنه بالطبع لا يمكنه إعلان ذلك حالياً، ويفضل خلال التجمعات والمواجهات الودية الحالية، اختيار لاعبين آخرين وتجربتهم، للاطمئنان على جميع اللاعبين.

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