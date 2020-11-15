العويس: العين يواجه ظروفاً معقدة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أرجع ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، تذبذب مستوى ونتائج الفريق هذا الموسم، وآخرها الخروج من كأس الخليج العربي أمام نادي خورفكان، إلى الظروف المعقدة التي ظل يواجهها الفريق قبل وبعد التوقف بسبب الجائحة، وأكد أن بيدرو أحدث تغييراً إيجابياً بالموسم الماضي فوصل مع الفريق إلى نهائي الكأس، ونافس على الدوري حتى آخر لحظة قبل التوقف، وبعد استئناف النشاط في هذا الموسم، استكمل مباريات البطولة الآسيوية، وخاض المنافسة دون أن يلعب أية مباراة رسمية في مواجهة فرق خاضت مباريات رسمية في دوريات بلادها، ومع ذلك عاد بخمس نقاط.

واستطرد العويس، موضحاً أن الفريق في هذا الموسم، بدأ بقوة وحقق الفوز بالجولة الأولى على خورفكان، وفي الجولة الثانية واجه ظروفاً معقدة أمام شباب الأهلي، حيث أشرك ثلاثة لاعبين عائدين من الإصابة وهم إسلام خان وبندر، وكايوكانيدو، ولابا كودجو ونجح في العودة بنقطة أمام منافس مرشح للقب، ولكن الفريق في الشوط الأول أمام الشارقة بالجولة الثالثة قدم أسوأ شوط، قبل أن يرتب أوراقه في الشوط الثاني، ولو وُفق في ترجمة الفرص التي سنحت للابا وكايو لخرج فائزاً.

تألق

عن سبب ظهور اللاعب كايو كانيدو، بمستواه المعروف، أكد العويس أن اللاعب تم اختياره من قبل اللجنة الفنية السابقة بعد تألقه اللافت في الوصل بشهادة الجميع، ولكن في العين طريقة اللعب تختلف والمدرب وظفه في المركز الذي يجيد اللعب فيه سواء كان جناحاً أو رأس حربة، وقال: «صحيح أن كايو لم يظهر بالمستوى الذي كان عليه في الوصل، ولكن من وجهة نظري أنه بدأ يستعيد الكثير من مستواه كما شاهدناه في المباراة الأخيرة حيث تسبب في هدفين من أهداف الفريق».

تميز

تعليقاً على مستوى الأنغولي ويلسون إدواردو، اعترف العويس أن اللاعب لم يقدم حتى الآن المستوى المأمول، على الرغم من أنه يتمتع بسيرة ذاتية متميزة فهو لاعب منتخب انغولا وكابتن فريق سبورتنغ براغا، ولاعب منتخب شباب البرتغال، وهذا دليل على أنه يملك المقدرات والمؤهلات، وقد تم اختياره من جملة خمسة أسماء تم عرضها على الجهاز الفني ولكن تم استبعاد ثلاثة منهم لأن أسعارهم مبالغ فيها خصوصاً في ظل ظروف جائحة كورونا، مضيفاً: لا يمكن أن تدفع 20 مليوناً في لاعب وأنت قبل فترة وجيزة قمت بتخفيض المرتبات بنسبة 40% ، وإدواردو، حصل على الدرجة الأعلى في تقييم المدرب خصوصا وهو يلعب في كل مراكز الهجوم وحسب الإحصائيات الأخيرة له سجل 13 هدفاً في الموسم الماضي.

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