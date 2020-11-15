شباب الأهلي..قوة تتحدى الصعاب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

برهن شباب الأهلي قوته عندما نجح في العبور إلى ربع نهائي منافسة كأس الخليج العربي بعد فوزه مساء أول من أمس على مضيفه الظفرة 3 ـ 0، في إياب المرحلة الأولى من المنافسة رغم النقص الذي عانى منه بغياب 9 من عناصر الفريق بسبب الإصابات وتواجد عدد من اللاعبين مع المنتخب الوطني، دون أن يمنعه النقص من خوض التحدي الصعب بنجاح وعبور مضيفه على ملعبه. ولم يكتف «فرسان دبي» بالثلاثية ولكنه قدم مردوداً جيداً وتفوق على صاحب الأرض في السيطرة على مجريات اللعب خاصة في الشوط الأول الذي فرض فيه كلمته وهز شباك الظفرة بهدفين، وبخلاف بطاقة التأهل التي خرج بها شباب الأهلي من اللقاء فقد حقق جملة من المكاسب، بمنح الثقة لمجموعة كبيرة من العناصر التي أثبتت تميزها بقيادة أحمد سعيد الذي أحرز هدفين، إضافة إلى أن النتيجة منحت الثقة للمدرب الأسباني زاراغوسا.

لقب

بدوره أكد المدرب زاراغوسا سعادته بالنتيجة والأداء وقال إن ما قدمه فريقه في المباراة أكد أن شباب الأهلي يرغب في الحصول على لقب كأس الخليج العربي، وقال المدرب الإسباني إن الفارق بين جولة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 والإياب أمس الأول، أن لاعبيه في المباراة الأولى لم يحسنوا استغلال الفرص، مشيرا إلى أن اللاعبين نجحوا في التعامل بشكل جيد مع الفرص التي أتيحت لهم في لقاء الإياب وتمكنوا من حسم النتيجة. وعن استفادة فريقه من الغيابات في الظفرة قال: المجموعة التي خاضت المباراة نجحت في تحقيق الفوز.

أحقية

بدوره لم يجد الصربي الكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة خياراً غير الاعتراف بأحقية فوز شباب الأهلي، ذاكراً أن منافسه استحق الفوز وبطاقة التأهل لأنه كان الأفضل في المباراة، وقال: حاولنا وقاتلنا حتى الدقائق الأخيرة رغم التأخر بثلاثة أهداف لكن التوفيق لم يحالف اللاعبين.

وأكد الكسندر أن الظفرة تأثر بغياب اللاعبين المصابين وقال: لابد أن نهتم بعلاجهم حتى نتمكن من العودة للنتائج الإيجابية وتقديم مستويات أفضل.

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