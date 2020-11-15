ربع نهائي كأس الخليج العربي في يناير

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي»، أن مباريات ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، ستقام في يناير المقبل، وتجري اللجنة الفنية في رابطة المحترفين، برئاسة حسن طالب، اتصالات مع اتحاد الكرة، للتنسيق بشأن مباريات المنتخب، التي ستقام خلال يناير، حتى يتم تحديد مواعيد لمباريات الكأس،لا تتعارض مع مباريات «الأبيض»، كما حدث في مباراة طاجيكستان الأخيرة.

ويقام الدور ربع النهائي ونصف النهائي، من مباراتين، بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد، تحدده الرابطة، وبالنسبة لملاعب مباريات ربع النهائي، فمن المقرر أن يستضيف الشارقة المباراة الأولى مع الوصل، ويقام الإياب باستاد زعبيل، وتقام مباراة الذهاب بين النصر والفجيرة باستاد آل مكتوم، وتقام المباراة الأولي بين خورفكان وشباب الأهلي بملعب خورفكان، والإياب بملعب «الفرسان»، ويستضيف بني ياس فريق كلباء في مباراة الذهاب. ويتقابل في نصف النهائي، الفائز من مباراة الشارقة والوصل، مع الفائز من لقاء خورفكان وشباب الأهلي، فيما يلعب بالمباراة الثانية الفائز من لقاء النصر والفجيرة، مع الفائز من مباراة بني ياس وكلباء.

وكانت مباريات الدور الأول، شهدت خروجاً مؤلماً لفرق العين والوحدة والجزيرة، على يد خورفكان والوصل وكلباء، وسط منافسات قوية، وقيام بعض الفرق بمنح الفرصة للصف الثاني من اللاعبين، نظراً لغياب الدوليين.

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