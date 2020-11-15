تيغالي وشاهين في تدريبات «الأبيض» استعداداً للبحرين

المصدر: دبي- العوضي النمر

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليوم، استعداداً لمواجهة نظيره البحريني ودياً غداً، باستاد آل مكتوم، ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة «الأبيض» في المباراة، بعض التغييرات بعد اكتمال شفاء تيغالي من الإصابة التي أبعدته عن لقاء طاجيكستان، كما تماثل للشفاء شاهين عبد الرحمن، وانتظم الاثنان في تدريبات المنتخب.

وتعد مباراة البحرين، التجربة الودية الأخيرة في معسكر دبي، ضمن برنامج إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وعقد الكولومبي بينتو مدرب المنتخب، اجتماعاً مع اللاعبين، وشرح خلاله إيجابيات وسلبيات مباراة طاجيكستان ،وطالب اللاعبين ببذل مزيد من الجهد لتقديم أداء جيد، يرضي الطموحات.

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