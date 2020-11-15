بافيز «النصر» ينتقل إلى تيخوانا المكسيكي

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

انتقل التشيلي استيبان بافيز «30 عاماً» لاعب النصر السابق، إلى تيخوانا المكسيكي، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني غويدي، والذي يستعد للمشاركة في بطولة «كلاوسورا 2021». وتلقى بافيز، الذي ينتهي عقده مع «العميد» في 2022، عروضاً من أندية في كوريا الجنوبية وتركيا وتشيلي، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النصر، حول فسخ عقده بالتراضي،ووقع اللاعب رسمياً لتيخوانا، في ثالث تجربة احترافية له خارج تشيلي، بعد أتلتيكو باراناينسي«البرازيل»، ودوري الخليج العربي.

وكان النصر استغنى عن بافيز، يونيو الماضي واستبدله باللاعب ريان مينديز.

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