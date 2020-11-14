فوز الصقور والنواخذة في دوري الدرجة الأولى الإماراتي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

اعتلي الإمارات صدارة دوري الدرجة الأولي الإماراتي في أسبوعه الأول بعد أن حقق الفوز على فريق الذيد بنتيجة 3-1، سجل أهداف الصقور كل من علي مصطفي وثنائية للبرازيلي دييغو سيلفا في الدقائق 16، 68،88، فيما أحرز يتيمة الذيد إبراهيم الحمادي ق (26) ليرفع الإمارات رصيده إلى ثلاثة نقاط، ويبقي الذيد بلا رصيد .

وفي المباراة الثانية تمكن فريق دبا الفجيرة من حسم مباراته أمام ضيفه العروبة بنتيجة 2:0 خلال لقاء ديربي إمارة الفجيرة الذي أقيم بالساحل الشرقي أحرز ثنائية النواخذة البرازيليان برونو أدواردو ولويس أدواردو في الدقيقتين 11 ، 16

وكان كل من البطائح ودبا الحصن ومسافي قد حققوا الفوز في اليوم الأول.

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