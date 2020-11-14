بافيز ينتقل إلى تيخوانا المكسيكي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انتقل التشيلي استيبان بافيز (30 عاما) لاعب النصر السابق إلى نادي تيخوانا المكسيكي الذي يقوده المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي بهدف تعزيز صفوفه قبل المشاركة في بطولة كلاوسورا 2021.

وتلقى بافيز الذي ينتهي عقده مع العميد في 2022، العديد من العروض من كوريا الجنوبية وتركيا والتشيلي في الفترة الأخيرة قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النصر حول الانتقال إلى نادي تيخوانا في ثالث تجربة احترافية له خارج التشيلي بعد البرازيل مع نادي أتلتيكو باراناينسي و دوري الخليج العربي.

وكان النصر أعلن عن استغنائه عن اللاعب التشيلي منذ يونيو الماضي لعدم حاجته إلى لاعب أجنبي في مركز الارتكاز وقام باستبداله بريان مينديز لاعب الشارقة السابق.

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