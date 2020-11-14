11 هدفاً في ضربة البداية لدوري «الهواة»

المصدر: (متابعة - محمد فضل )

بلغت محصلة ضربة البداية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، 11 هدفاً في 3 مباريات، حيث فاز دبا الحصن خارج ملعبه على مصفوت 3 - 2، أحرز الثلاثية سيد عواج «هدفين» وعلي بن ربيع في الدقائق 11،38، 24، وسجل للخاسر أوليفيرا وسعود فرج «ق 67، 68» وطرد حكم المباراة لاعب مصفوت أحمد يوسف «ق 70».

وتغلب البطائح على الحمرية 2 - 1، أحرز الهدفين جاسم محمد «ق 30، 50»، فيما سجل فيصل خليل هدف الحمرية «ق 90+2»، وفاز مسافي على التعاون 2 - 1 وسجل الإيفواري دياكيتي ثنائية فريقه، وسجل للتعاون مالك أحمد. وتستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى بمباراتي دبا الفجيرة مع العروبة، والذيد مع الإمارات.

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