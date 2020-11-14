حتا يلعب.. بني ياس يتأهّل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حقق بني ياس المطلوب بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي بعد تعادله مع حتا 1-1، مساء أول من أمس، في إياب الدور الأول من البطولة، ليعبر عائقاً قوياً مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب على ملعب «الإعصار» بهدفين نظيفين، وبنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين ليصعد لملاقاة اتحاد كلباء في الدور المقبل.

ويعد تجاوز بني ياس للدور الأول في بطولة كأس الخليج العربي الثالث له على مدار مشاركاته في البطولة البالغة 11 مشاركة في دوري وكأس المحترفين، إذ لم يتمكن الفريق في السابق من العبور إلى أدوار متقدمة في البطولة.

ونجح الفريق في الخروج بأمان من المباراة وتفادي الخسارة بعدما كانت الأفضلية لمصلحة حتا أغلب فترات اللقاء ووفقاً للأرقام، حيث بلغ معدل الاستحواذ 59.4% لحتا مقابل 40.6% لبني ياس، وسدد حتا على مرمى السماوي 10 تسديدات منها 3 على المرمى، مقابل 8 لأصحاب الأرض.

إلا أن الإعصار الحتاوي افتقد للفاعلية أمام مرمى فهد الظنحاني حارس بني ياس وترجمة سيطرة الفريق إلى أهداف إضافية بعدما عادل راميريز النتيجة برأسية في الشوط الثاني، إضافة إلى إهدار الزامبي موسوندا ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني. وبلغ دقة التمريرات في حتا 86.4% مقابل 80% لبني ياس.

من جهته أبدى الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق بني ياس عدم رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه في المباراة رغم الفوز والتأهل للدور ربع النهائي. وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «بالطبع سعيد بالتأهل إلى الدور المقبل ولكننا لم نقدم المستوى المطلوب خلال المباراة خاصة في الشوط الأول،.

وفي الشوط الثاني لعبنا لمدة 20 دقيقة فقط ونجح حتا في الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات الأمور، وإنقاذ فهد الظنحاني لركلة الجزاء مطلع الشوط الثاني ساهم في الحفاظ على أفضليتنا». وأرجع إيسايلا انخفاض المستوى إلى الإرهاق الذي عانى منه اللاعبون.

مؤكداً أن الفريق سيحصل على راحة لمدة يومين سيعود بعدها لاستئناف تدريباته وتصحيح الأخطاء قبل عودة الدوري. من جانبه أعرب اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا عن ارتياحه لأداء لاعبيه في المباراة رغم الخروج من البطولة، وقال: «سعيد بأداء اللاعبين، فقد قدمنا أداء جيداً إلى حد كبير، ونجحنا في فرض سيطرتنا أغلب فترات اللقاء، ولكن رغم أفضليتنا في مباراتي الذهاب والعودة إلا أن استغلال بني ياس للفرص التي لاحت له نجحت في حسم التأهل».

وأضاف: «نعمل على تطوير الأداء وأتمنى أن تكون مباراة بني ياس بداية لانطلاقة جديدة في المرحلة المقبلة».

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