غوران: الفجيرة كسب الروح والتأهّل معاً

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

اعتبر الصربي غوران المدير الفني لفريق الفجيرة، فوز فريقه للمرة الثانية على عجمان في كأس الخليج العربي ونيل بطاقة التأهل للدور الثاني، مكسباً كبيراً، ليس فقط على صعيد المسابقة، بل في عودة الروح المعنوية للاعبين بعد النتائج غير المرضية في دوري الخليج العربي.

وقال غوران إن فريقه قدم مستوى جيداً وضاعت له 3 فرص حقيقية، وقال غوران إن عجمان لم يشكل خطورة عبر الهجمات المرتدة.

غياب

ومن ناحيته، غاب المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي عن المؤتمر الصحفي بعد المباراة وأناب عنه المدرب العام محمد عدلي الذي بارك النتيجة للفجيرة، وقال إن العبرة في كرة القدم دائماً بالنتيجة وليس الأداء.

مشيراً إلى أن فريقه قدم مستوى جيداً، ولكن عابهم ترجمة ذلك لنتيجة إيجابية، وقال إن الفريق كان يمر بظروف صعبة قبل المباراة بوصول العدد إلى 9 لاعبين في قائمة المصابين ورغم ذلك، قدمت المجموعة المختارة للمباراة مستوى جيداً وظهر الفريق بشكل مقنع.

6 لاعبين جدد

أوضح محمد عدلي المدرب العام لفريق عجمان أن فاعلية فريقه في ترجمة الفرص في الشوط الأول لم تكن جيدة فيما تحسن ذلك في الشوط الثاني وكانت الأفضلية لعجمان بشكل واضح، وأوضح عدلي أن تشكيلة عجمان للمباراة شارك فيها 6 لاعبين يلعبون لأول مرة في الموسم.

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