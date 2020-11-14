مدرب الجزيرة غاضب من قضاة الملاعب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

شكا الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة من بعض قرارات حكم مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء مساء أول من أمس في جولة إياب المرحلة الأولى من منافسة كأس الخليج العربي.

والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، لينال «النمور» بطاقة العبور إلى مرحلة ربع النهائي الذي يواجه فيه بني ياس، لفوزه في جولة الذهاب 2-1، وعبر كايزر عن استغرابه من قرارات قاضي الجولة.

مؤكداً أنه لا يريد أن يظهر في مظهر المدرب الذي يوجه الانتقادات للحكام عقب كل مباراة، وأضاف: لم أفهم الكثير من القرارات التي اتخذها حكم اللقاء. وتحفظ المدرب الهولندي في الاسترسال واكتفى بإرسال إشارات فقط عن غضبه من مستوى التحكيم.

نال كلباء بطاقة التأهل عن جدارة في أرضية الملعب بعد أن قدم مباراة متميزة، وتفوق على صاحب الأرض، بينما تأثر الجزيرة بغياب نجومه الدوليين.

وفيما كان كايزر غاضباً من خروج فريقه المبكر من المنافسة، فإن خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء كان فخوراً بتأهل «النمور» والعطاء الذي قدموه في الملعب.

مؤكداً أحقية فريقه بنيل بطاقة التأهل، مشيراً إلى أن لاعبيه نالوا الأفضلية وكان بإمكانهم تحقيق الفوز بثلاثة أهداف على الأقل حال تم استغلال الفرص العديدة التي تم إهدارها، ذاكراً أنه سعيد بالنتيجة والوصول إلى ربع نهائي منافسة كأس الخليج العربي وسيعمل مع اللاعبين على مواصلة النتائج الإيجابية في المشوار المقبل للفريق.

مواجهة

يقابل اتحاد كلباء في المرحلة الثانية من منافسة كأس الخليج العربي مواجهة متكافئة القوة أمام فريق بني ياس الذي كان قد تأهل على حساب حتا.

غيابات

اعتمد الجزيرة على عناصر شابة من الصف الثاني، بعكس كلباء الذي افتقد مهاجمه لابا فقط، ما ساعد الفريق في التفوق على منافسه بالأداء الجيد الذي أتاح له فرصة تهديد مرمى الجزيرة بعدد من الهجمات التي شكلت خطورة على مرمى الحارس عبد الرحمن العامري، ولكنها لم تستثمر بشكل جيد من قبل اللاعبين.

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