عودة الحياة لملاعب السلة في أبوظبي اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تعود اليوم الحياة لملاعب كرة السلة في أبوظبي بعد غياب طويل، حينما تبدأ مباريات المجموعة الثانية لمسابقة دوري الإمارات وتضم المجموعة فرق العين والظفرة والوحدة والجزيرة وبني ياس، وانطلقت المسابقة قبل أسبوع لفرق المجموعة الأولى وأقيمت جولتان لفرق الشارقة حامل اللقب وشباب الأهلي والبطائح والنصر والوصل.

4 مباريات

وتقام اليوم 4 مباريات في الساعة السابعة مساءً، مناصفة بين المجموعتين، إذ تقام مباراتان لحساب الجولة الثالثة بالنسبة للمجموعة الأولى، حين يستضيف البطائح منافسه النصر، ويحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي، فيما يخضع حامل اللقب الشارقة للراحة وفقاً لنظام المنافسة .

حيث يرتاح أحد الفرق الخمسة في كل مجموعة. وفي التوقيت ذاته، تخوض فرق المجموعة الثانية، أولى مبارياتها، ويلتقي الظفرة والعين على صالة نادي الجزيرة، ويحل الوحدة ضيفاً على بني ياس، على أن يخضع الجزيرة للراحة.

دوري المجموعات

ويقضي نظام المسابقة بإقامة دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن التأهل المباشر لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمجموعتين، إلى الدور ربع النهائي، على أن يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس دوراً إضافياً، يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية، بحيث يتواجه صاحبا المركزين الرابع والخامس في كل مجموعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز