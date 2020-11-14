عبدالله الشرقي يتوّج الفائزين ببطولة دبي لبناء الأجسام

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين الأوائل في بطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام المفتوحة (ماصل شو)، بحضور عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي وأحمد جوهر ورئيس اللجنة المنظمة باسم جوهر والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك، بمشاركة 190 لاعباً، وأقيمت منافساتها في مسرح مول الإمارات بتنظيم Universal Muscle Fitness & Fashion وتحت إشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وتختتم فعالياتها مساء اليوم.

وحققت البطولة نجاحاً فنياً وتنظيمياً مميزين كأول بطولة تقام بحضور الجمهور بالنسبة المسموح بها ووفقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ونجح لاعب المنتخب المصري أحمد سيد شعبان في الفوز بكأس بطل الأبطال والإماراتي خالد الفلاحي ببطولة الماستر (49-40) سنة بينما تمكن 7 لاعبين مواطنين من الفوز بذهبية وأربع فضيات وبرونزية، والغاني بودام ابوكوري في وزن أكثر من 70 كيلوغراماً.

وفاز الهندي عبد السلام كولاياه في وزن أكثر من 75 كيلوغراماً، وفاز الفلبيني اريل غونغ بوزن أكثر من 80 كيلوغراماً، وفاز المصري أحمد سيد شعبان بذهبية وزن أكثر من 90 كيلوغراماً، وفاز بالفضية الإماراتي ماجد صلاح خلفان.

الوزن الثقيل

بينما في وزن أكثر من 90 كيلوغراماً فاز السوري روض الممساني بالميدالية الذهبية ونال الفضية الإماراتي عبيد المربوعي آل علي، بينما وفي منافسات الماستر فاز الإماراتي خالد بخيت الفلاسي، وفي فئة بطل الأبطال فاز المصري أحمد سيد شعبان بالكأس.

وفي منافسات تحت 23 سنة لوزن أكثر من 75 كيلوغراماً (المفتوح) فاز المصري محمد مدحت بالذهبية والإماراتي محمد جاسم بالفضية والإماراتي سلطان عبدالله بالبرونزية، وفي وزن 75 كيلوغراماً فما دون فاز عبدالله يونس (جزر القمر) بالذهبية والإماراتيان أحمد حسين وعلي رشيد الكندي بالفضية والبرونزية.

تنظيم ونجاح

أشاد أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام بالتزام أسرة البطولة من لاعبين ومدربين وإداريين ولجنة الحكام إضافة إلى الجمهور بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وبشكل أثلج الصدور لدقة التنظيم، وكذلك ظهر المستوى الفني للمنافسات بشكل مميز، وقدم الشكر للجنة المنظمة وفريق عمل اتحاد بناء الأجسام للجهود التي بذلت في تأمين النجاح لجميع منافسات البطولة.

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