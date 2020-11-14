«الفرسان» و«الإمبراطور» وخورفكان إلى ربع نهائي الكأس

المصدر: متابعة: علي شدهان، محمد فضل، وأحمد عيسى

تأهلت فرق شباب الأهلي والوصل وخورفكان، أمس، إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، وتغلب «الفرسان» على مضيفه الظفرة 3 /‏‏‏ 0، في مواجهة تفوّق فيها شباب الأهلي لعباً ونتيجة لينال بطاقة التأهل عن جدارة، سجل الثلاثية، ايغور من ركلة جزاء «ق 11»، وسعيد أحمد هدفين «ق 28 و52»،وكانت نتيجة جولة الذهاب 1-1.

وفاز الوصل على الوحدة 2 / 0 في لقاء الإياب باستاد زعبيل، سجل هدفي «الإمبراطور»، جواو فيغريدو ونيريس «ق 26 و50»، وكان الفريق فاز في مباراة الذهاب 2 / 1، وخاض الوحدة المباراة بفريق الرديف وجهازه الفني بقيادة الفرنسي غريغوري.

وودع العين البطولة بتعادله السلبي مع خورفكان، وخسارته في لقاء الذهاب 2 /‏‏‏ 4، ليحقق أبناء الخور تأهلاً تاريخياً،وأكمل العين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ظهير العين أريك في الدقيقة 59، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو «VAR». ويلتقي في الدور ربع النهائي شباب الأهلي مع خورفكان، والنصر مع الفجيرة، بني ياس مع كلباء، والشارقة مع الوصل.

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