طاقم إماراتي لوديتي السعودية وجامايكا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

غادر إلى الرياض طاقم تحكيم دولي مكون من أحمد عيسى درويش، ويحيى الملا حكمي الساحة، وعلي راشد النعيمي، وسبت عبيد، حكمين مساعدين، لإدارة المباراتين الوديتين للمنتخب السعودي مع نظيره منتخب جامايكا المقررتين اليوم و 17 الجاري.

من جهة أخرى اختار الاتحاد الآسيوي طاقم التحكيم الإماراتي الدولي المكون من محمد عبدالله حسن، وعمار الجنيبي «ساحة»، ومحمد أحمد يوسف «مساعداً أول»، وحسن المهري «مساعداً ثانياً» للمشاركة في إدارة مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق للفترة من 18 الجاري إلى 13 ديسمبر المقبل.

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