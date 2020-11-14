اتحاد السباحة يعقد لقاءً تعريفيًا مع نظيره الإسرائيلي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، لقاء تعريفياً مع الاتحاد الإسرائيلي للسباحة من خلال منصة زووم، جرى خلاله التعارف وبحث بنود الاتفاقية التي سيتم توقيعها قريباً بين الطرفين فيما يخص العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء أمين السر العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي ومن الجانب الإسرائيلي، رئيس الاتحاد الإسرائيلي سيمون دافيدسون، أري ليمور ممثل قطاع الاستثمار الرياضي، مختار حيدري ممثل نادي سخنين الإسرائيلي. وقال سلطان السماحي رئيس الاتحاد، إن اللقاء الذي أقيم عبر منصة زووم، كان الهدف منه تعريفياً وتمهيداً لتوقيع مذكرة تعاون بين الاتحادين في الأيام المقبلة، ووضع أهم بنود التعاون الذي يشمل الزيارات والبطولات المشتركة، وإقامة المعسكرات وتنشيط السياحة الرياضية بين البلدين.

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