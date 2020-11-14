4 مباريات في ربع نهائي كأس اليد اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تشهد منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد اليوم 4 مباريات لحساب ربع نهائي البطولة التي تشهد مشاركة 10 فرق تسعى جميعها للفوز بأغلى الكؤوس، وتعتبر البطولة مكملة لبطولات موسم اللعبة 2019 - 2020 وتم ترحيلها للموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وستكون الساعة الخامسة مساء اليوم موعداً لإقامة المباريات الأربع وعلى ملاعب محايدة، وتحتضن صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل مباراة الشارقة ومليحة، ويحل فريقا الوصل والجزيرة ضيفين على العين بموقعة الصالة البنفسجية، والمباراة الثالثة يلتقي فيها فريقا بني ياس والنصر على أرض صالة مليحة، والمباراة الرابعة يحتضنها نادي الجزيرة يلتقي فيها فريقا شباب الأهلي مع العين.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت الجمعة الماضي بالدور التمهيدي، والذي أسفر عن تأهل فريقي الوصل عقب فوزه على الظفرة، والعين عقب فوزه على الوحدة، ليكملا عقد فرق ربع نهائي البطولة، التي تقام مبارياته اليوم، ووفق برنامج البطولة تقام مباراتا دور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل والدور النهائي يقام يوم الخميس في التاسع عشر من الشهر الجاري.

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