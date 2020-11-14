شيخة أحمد تحلّق بعلم الإمارات في سماء مصر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

نجحت شيخة أحمد، «19 عاماً» عضو فريق الإمارات للسيدات للقفز بالمظلات، في القفز من ارتفاع نحو 15 ألف قدم، أعلى أهرامات الجيزة بمصر، حاملة علم الدولة.

وذلك خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من مهرجان القفز بالمظلات الذي تنظمه شركة «سكاي دايف ايجيبت» للرياضات الجوية بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الجوية.

وأكدت شيخة أحمد أن حلمها بالقفز فوق أهرامات الجيزة، تحقق على أرض الواقع وقالت:

جرت المغامرة ليلاً في ظروف مناخية جيدة، ولم أواجه أي صعوبة خلال عملية القفز وحتى الهبوط، واستخدمت مظلة تتوافر فيها كل إجراءات الأمان والسلامة، وأشعر بالفخر كوني أول مظلية إماراتية تقفز بعلم الدولة من فوق الأهرامات، وهذا الحدث يعد من أجمل التجارب التي قمت بها، وفي أثناء تنفيذ القفزة، كان معي مصور يقوم بالتصوير، وأقدم الشكر إلى منظمي الحدث في مصر، وإلى كل من شجعني وساندني حتى تحقق حلمي.

وأشارت شيخة أحمد أنها تخطط لكي تكون أول إماراتية تقفز بعلم الإمارات من أعلى قمة إيفرست، الأعلى في العالم. وأضافت: بدأت هذه الرياضة الصعبة، في السادسة عشرة من عمري وكان من النادر وجود فتيات عربيات وخليجيات، في هذه الرياضة، وكان الكثيرون يستغربون حبي لها، وهذا الأمر شجعني على تكوين فريق نسائي باسم التماسك الرباعي يضم 4 فتيات من دول عربية مختلفة جمعنا حُب القفز بالمظلات ومثلنا بلادنا في بطولات مختلفة.

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