مواجهات متباينة القوة في دور الثمانية لكأس الخليج العربي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اكتملت فرق دور الثمانية (دور ربع النهائي)، لكأس الخليج العربي لكرة القدم مساء اليوم، مع نهاية مباريات دور الأول، بتأهل فرق الوصل، شباب الأهلي، خورفكان، اتحاد كلباء، الفجيرة، وبني ياس الفريق الوحيد الممثل لأندية أبوظبي في الدور التالي.

وسبقهما بالوصول إلى الدور ربع النهائي، فريقي الشارقة والنصر بصفتهما بطلا آخر نسخة من مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، إذ يحمل الشارقة لقب دوري موسم 2018-2019، بعد إلغاء دوري الموسم الماضي، بينما يحمل النصر لقب كأس المحترفين موسم 2019-2020.

وتتواصل مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي، بنفس نظام مباراتي الذهاب والإياب، وسيكون النهائي فقط، من مباراة واحدة على ملعب محايد تحدده رابطة المحترفين، وبالتالي تشهد مباريات دور الثمانية، مواجهة الشارقة مع الوصل، على أن تقام مباراة الذهاب على ملعب الشارقة، ولقاء الإياب في استاد زعبيل بنادي الوصل، وهي اللقاء الأبرز والمتوقع الأقوى في الدور ربع النهائي.

أما باقي مباريات دور الثمانية والمتوقع أن تكون متوسطة القوة، فيستضيف خلالها النصر مباراة الذهاب مع الفجيرة، على أن تكون مباراة الإياب في الفجيرة، ويستضيف خورفكان فريق شباب الأهلي في الذهاب، على أن يكون الإياب في ضيافة "فرسان دبي"، ويستضيف بني ياس فريق اتحاد كلباء في الذهاب، ويقام الإياب في ضيافة بني ياس.

وفي مباراتي الدور قبل النهائي، يلتقي الفائز من لقاء الشارقة والوصل مع الفائز من مباراة خورفكان وشباب الأهلي، والفائز من لقاء بني ياس واتحاد كلباء، مع الفائز من لقاء النصر والفجيرة.

والجدير بالذكر، أن جميع الفرق التي كانت مرشحة للتأهل إلى دور الثمانية على ضوء نتائجها في مباريات الذهاب، هي من تأهلت بالفعل بعدما حققت نتائج إيجابية في الإياب، باستثناء الظفرة، والذي كان الأقرب للتأهل بعد التعادل 1-1 في الذهاب بدبي، وكان يكفيه التعادل السلبي في ملعبه اليوم، إلا أن شباب الأهلي قلب التوقعات، وفاز 3-0 ليخطف بطاقة الوصول إلى الدور التالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز