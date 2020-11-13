مدرب العين: رغم الوداع راض عن أداء لاعبي العين

المصدر: خورفكان - محمد فضل

عبر بيدرو ايمانويل مدرب العين عن رضاه على لاعبي فريقه البدلاء وذلك رغم الخروج المبكر من الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي مشيراً الى انه أفتقد لجهود أكثر من 8 لاعبين أساسيين لأسباب مختلفة لكن من تواجدوا خلال مباراة خورفكان من الشباب والبدلاء لم يخيبوا ظنه وحافظوا على نظافة الشباك وهو الهدف الذي رسمناه للمباراة .

وقال : حاولنا استغلال الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الأول لكن الحظ وسوء الطالع حرما العين من التقدم .

ونوه الى ان الضغط تواصل في الشوط الثاني لكن حصول اللاعب أريك على البطاقة الحمراء صعب عليهم المهمة ورغم ذلك حافظنا على التنظيم واستحوذنا بشكل أكبر على أرضية الملعب وبذل لاعبو الفريق جهداً مقدراً واثبتوا بانهم قادرون على اللعب لأطول فترة ممكنة وعليهم تحسين الأداء قبيل قادم الجولات .

وبارك بيدرو في ختام حديثه التأهل لخورفكان والذي حسمه منذ مباراة الذهاب ونعتذر لجمهور الزعيم لعدم تمكننا من تحقيق تطلعاتهم بالتواجد في دور الثمانية

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