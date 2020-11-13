مدرب خورفكان: سعيد بالتأهل وكنا نستحق الفوز

المصدر: خورفكان – محمد فضل

اكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان سعادته بتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي بعد تعادله مع العين من دون أهداف .

وقال عقب المباراة : فريقي كان يستحق الفوز عطفاً على الأداء والاستحواذ والفرص المهدرة بعد أن كنا الطرف الافضل طوال الشوطين لكنا لم نستثمر الفرص عموما هذه خطوة جيدة تعني أن فريقنا في الاتجاه الصحيح وسنعمل على استثمار هذا الإنجاز لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مسيرتنا.

وذكر بان نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين تعتبر " عادلة " مشيرا إلى أفضلية فريقه في الذهاب مشيراً الى ان فريقه كان يطمح في تكرار الفوز واعتقد بأن نتيجة التعادل لم تعكس مجريات المباراة والتي سيطرنا على غالبية أوقات اللقاء وصنعا اكثر من ثلاث فرص محققة للتسجيل لكن للأسف لم نتمكن من انهاء الهجمة بالشكل الصحيح

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