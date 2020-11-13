3 انتصارات و11 هدفاً في افتتاحية دوري الهواة

المصدر: متابعة – محمد فضل

انطلقت اليوم مباريات دوري الدرجة الأولى بقيام ثلاث مباريات انتهت جميعها بالفوز ، وتمكن دبا الحصن من مسح احزان خروجه من مسابقة تمهيدي الكاس وحقق فوزاً عريضاً خارج الديار على مصفوت بنتيجة 3-2 جاءت عن طريق سيد عواج هدفين وهدف لعلي بن ربيع في الدقائق 11،38 ، 24 واحرز ثنائية مصفوت كل من اوليفيرا وسعود فرج ق 67 ، 68 وطرد حكم المباراة لاعب مصفوت احمد يوسف ق 70 ليضع الحصن اول ثلاثة نقاط في رصيده.

وفي المباراة الثانية تمكن البطائح من تحقيق فوزا مهما على الحمرية بنتيجة 2-1 سجلهما جاسم محمد ق 30 ، 50 فيما احرز يتيمة الحمرية اللاعب فيصل خليل ق 90+2 ، وفي مباراة ثالثة أحرز الايفواري ابراهيما دياكيتي لاعب مسافي ثنائية فريقه في مرمى التعاون خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1 واحرز للتعاون مالك احمد .

وتستكمل غداً مباريات الجولة الأولى بمباراتي دبا الفجيرة ضد العروبة فيما يلتقي الذيد بالأمارات .

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