العين يودع مسابقة الكأس وتأهل تاريخي لخورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل – تصوير زيشان احمد

ودع العين مسابقة كاس الخليج العربي مبكراً وذلك على يد خورفكان الذي حقق تاهلاً تاريخياً لربع نهائي كاس الخليج العربي بعد نهاية مباراة الفريقين اليوم بتعادل سلبي ، ليستفيد نسور خورفكان من تقدمهم خلال مباراة الذهاب بنتيجة 4-2 ، ليضرب خورفكان موعداً مع شباب الأهلي في دور الثمانية .

واكمل العين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم خالد ناجم لظهير العين الايسر أريك في الدقيقة 59 .

ولم يرتقي الشوط الأول والذي انتهى بنتيجة سلبية في النتيجة والأداء للمستوى المنتظر من قبل جمهور الفريقين خلف الشاشات وتطايرت الفرص تباعاً على الرغُم من السيطرة الميدانية للفريق الضيف لكن صلابة دفاع خورفكان حالت دون وصول رفاق محمد عبد الرحمن لشباك مرمى الخور وكاد لوبيز مهاجم خورفكان أن ينهي الشوط الأول متقدماً لفريقه لو ركز قليلا في الكرة التي وصلته والمرمى خال لكنه أرسلها بطريقة غريبة نحو المدرجات .

وفي شوط المدربين زادت المتاعب على الاسباني بيدرو مدرب العين بعد طرد الظهير الايسر ايريك اثر تدخله مع لاعب خورفكان فوزي فايز قام حكم اللقاء وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو بإشهار البطاقة الحمراء في الدقيقة 59 ليلعب الزعيم اكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين ولن تشهد الدقائق المتبقية من عمر المباراة أي جديد على مستوى النتيجة التي انتهت سلبية .

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